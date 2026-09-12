F.Bahçe Avrupa’yı korkutuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin kazandığı 1 puan, Çizme'de geniş yankı buldu. İtalyan basınında hem mücadele hem de İsmail Kartal'ın istifası konuşuldu:Gasperini'nin takımı, Saracoğlu'nun ateşli sahasından bir puanla ayrıldı. Fenerbahçe'nin cehennem gibi sahasında bu sonuç hiç kötü değil.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra psikolojik olarak sıkıntı içindeydi: Teknik direktör İsmail Kartal istifasını açıkladı.Fenerbahçe, Avrupa'yı yeniden korkutmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi.Roma ile berabere kalan Fenerbahçe'de olaylar dramatik bir şekilde gelişti: Teknik direktör İsmail Kartal, istifa kararını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör