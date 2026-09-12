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Giriş Tarihi: 12.09.2026

F.Bahçe Avrupa'yı korkutuyor!

F.Bahçe Avrupa’yı korkutuyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin kazandığı 1 puan, Çizme'de geniş yankı buldu. İtalyan basınında hem mücadele hem de İsmail Kartal'ın istifası konuşuldu:
La Gazzetta dello Sport: Gasperini'nin takımı, Saracoğlu'nun ateşli sahasından bir puanla ayrıldı. Fenerbahçe'nin cehennem gibi sahasında bu sonuç hiç kötü değil.
Corriere della Sera: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra psikolojik olarak sıkıntı içindeydi: Teknik direktör İsmail Kartal istifasını açıkladı.
Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Avrupa'yı yeniden korkutmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi.
Eurosport İtalya: Roma ile berabere kalan Fenerbahçe'de olaylar dramatik bir şekilde gelişti: Teknik direktör İsmail Kartal, istifa kararını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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F.Bahçe Avrupa'yı korkutuyor!
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