F.Bahçe için kader günü!

Sarı-lacıvertli kulüp bugün çok kritik bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda bir ay önce Ali Koç döneminde yapılan oylamada reddedilen ve kulübün mali olarak önünü açacağı belirtilen 11, 12 ve 13. maddeler tekrar gündeme gelecek. Kongre üyelerine seslenen ve yetkilerin onaylanmaması halinde kulübün ciddi anlamda hareket kabiliyeti kaybedeceğini vurgulayan başkan Sadettin Saran, "Bugün konuştuğumuz konu Fenerbahçe'nin ortak geleceği meselesidir. Yapılacak oylama kulübün mali yapısını güçlendirmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak açısından hayati önem taşıyor. Atılan her adım; şeffaf ve hesap verebilir olacak. Gelin, bu kararı birlikte alalım. Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım" diyerek yetki istedi.

İŞTE O MADDELER

11. Madde: Kulübün taşınmazlarının satışı, alımı, kiraya verilmesi vb. konularda yeni yönetime yetki verilmesi.

12. Madde: Kulübün taşınmazlarında yatırım ve tesisler için yeni yönetime yetki verilmesi.

13. Madde: Yurt içi/dışı şirket, vakıf vb. kurma, katılma, hisse işlemleri için yeni yönetime yetki verilmesi.



YILDIRIM: BEN MÜFETTİŞ DEĞİLİM SADECE NEFERİM!

20 Eylül'deki olağanüstü genel kurula gelmeyen ancak üyelere yaptığı çağrı ile taşınmazların yetkisi konusunun reddedilmesinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, dün yeni bir açıklama yaparak, karara saygı duyacağını bildirdi. Yıldırım şunları söyledi: "Genel Kurulumuz 11, 12 ve 13. maddelerinde 'torba' şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir. Başkan ve başkan vekilimiz istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesin şekilde belirlenmiş olarak yapılacak genel kurula sunacaklarını ifade etmişlerdir. Sayın Sadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir, Fenerbahçe'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."