Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe lider oldu!
Giriş Tarihi: 10.4.2025

F.Bahçe lider oldu!

Sezonun ikinci devresinde yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, bu süreç baz alındığında G.Saray’a 5 puan fark attı

F.Bahçe lider oldu!
Süper Lig'de Galatasaray'a karşı verdiği şampiyonluk yarışında rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlar baz alındığında lider oldu. 10 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 8 galibiyet-2 beraberlik yaşadı, hiç yenilmedi. 26 puan toplayan Kanarya, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Galatasaray'a 5 puan fark attı. Beşiktaş ise Kasımpaşa, Bodrum ve Antalyaspor ile 18 puanla zirvenin ardında yer aldı. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor bu periyotta sadece 2 puan topladı. Mavi Şimşekler'in önünde Göztepe (8), Alanyaspor (9), Hatayspor ve Çaykur Rizespor (10) var. Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Beşiktaş; Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor; Sergey Jakirovic yönetiminde 17, Antalya; Emre Belözoğlu, Bodrum Jose Morais'le 18 puan alarak dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe lider oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz