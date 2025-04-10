F.Bahçe lider oldu!

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı verdiği şampiyonluk yarışında rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe,
sezonun ikinci yarısında oynanan maçlar baz alındığında lider oldu. 10 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 8 galibiyet-2 beraberlik yaşadı, hiç yenilmedi.
26 puan toplayan Kanarya, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Galatasaray'a 5 puan fark attı. Beşiktaş ise Kasımpaşa, Bodrum ve Antalyaspor ile 18 puanla zirvenin ardında yer aldı.
Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor bu periyotta sadece 2 puan topladı. Mavi Şimşekler'in önünde Göztepe (8), Alanyaspor (9), Hatayspor ve Çaykur Rizespor (10) var. Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Beşiktaş; Ole Gunnar Solskjaer
, Kayserispor; Sergey Jakirovic
yönetiminde 17, Antalya; Emre Belözoğlu
, Bodrum Jose Morais'le
18 puan alarak dikkat çekti.