F.Bahçe lider oldu!

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı verdiğisezonun ikinci yarısında oynanan maçlar baz alındığında lider oldu.26 puan toplayan Kanarya, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Galatasaray'a 5 puan fark attı.Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor bu periyotta sadece 2 puan topladı. Mavi Şimşekler'in önünde Göztepe (8), Alanyaspor (9), Hatayspor ve Çaykur Rizespor (10) var. Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerdenyönetiminde 17,18 puan alarak dikkat çekti.