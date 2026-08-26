F.Bahçe savunma yapmaya gelmiyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Lyon, zorlu rövanşa hazır. Fransız ekibinin teknik direktörüderken şunları söyledi:aynı zamanda kazanmak için geliyor ve bu da normal.çünkü Fenerbahçe kontrataklarda tehlikeli olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde biz de buna dikkat etmeliyiz.Biz inisiyatif gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca, fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz.