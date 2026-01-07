F.Bahçe’nin dört dörtlük günü!

Sarı-lacivertliler, dün akşam farklı branşlarda dört karşılaşmaya çıktı, hepsinden de galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. BasketboldaHalkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 yendi. Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında sarılacivertliler, deplasmandaBu arada Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşamki Çubuklu mesaisi" ifadelerini kullandı.