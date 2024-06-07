F.Bahçe’yi sevsen aday olmazdın!

BEN GİDERKEN ENKAZ BIRAKMADIM. 600 MİLYON BORÇ VAR DEYİP BANKALAR BİRLİĞİ İLE 330 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI
'BEN OLDUKÇA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR' DİYORSAN, FENERBAHÇE'Yİ DE ÇOK SEVİYORSAN, ADAY OLMAZDIN!
AYIN 10'UNDAN İTİBAREN HOCAYLA OTURUP KONUŞURUZ ONA GÖRE DE TRANSFERLERİ YAPARIZ. BRANCO'YU İSTERSE O DA KALIR
Sayın Ali Koç enkaz bıraktığınızı söylüyor. Siz bir enkaz mı bıraktınız Aziz Bey?
E
nkaz bırakmadım… Bankalar
Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler.
330 milyon dolara yaptıkları
bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü
zaman 110 milyon dolara geliyor.
Demek ki borç bu kadar. 600'ler
filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar.
Ben ilk başkanlığa
geldiğimde Fenerbahçe'nin
bir metre kare toprağı yoktu. Borcun yanında malı söyleyin ondan sonra kalan borçtur. Sırf bununla insanları kandırıyorlar.
Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıp
gitmedim, aday oldum ama seçilemedim.
Borç o kadar çok olsa aday
olmazdım. Seçimde '150 milyon siz verin, 150 milyon ben vereyim beraber yönetim yapalım borcu kapatalım' dedim. 600 milyon olsa borç kapansın demezdim. Verin geriye 300 milyon kalsın derdim.
6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonluk
var mı! Bir tek Türkiye kupası
aldılar. "Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyorsan, Fenerbahçe'yi de çok seviyorsan aday olmazdın. Ne değişti de aday oldun?
Taraftar her zaman transfere odaklanıyor. Sizin listenizde hangi yıldızlar var?
Şu an için bizim öyle bir listemiz
yok. Ayın 10'undan itibaren hocayla oturup konuşuruz, ona göre isimleri belirler ve açıklarız. Kadroyu koruyacağız. Bu kadro kaliteli. Sadece takviyelere ihtiyaç var. Onu da yapacağız.
STAT PROJESİ ÜÇ AYDA BİTER
Stat projesi taraftarı da heyecanlandırdı? Planlar ne? Seçildiğiniz takdirde stat ne zaman hazır olacak?
Yeni statla ilgili Nihat Özbağ çalışma yapıyor. İlk stadında projelerini ilk olarak o yapmıştı. Alman firması ile çalışıyor. 3 ay içinde tüm projeler bitmiş olur. Yavaş yavaş hazırlıkları yaparak başlarız.
BÜTÜN CAMİAYI KUCAKLAYACAĞIM
Mourinho'nun imza töreninde taraftarın size çok büyük ilgisi vardı. Stat dışında da içinde de size tezahüratlar yapıldı, neler hissettiniz?
Ben Almanya'daydım, uçağa
biniyordum. Sevgi gösterisi yaptıklarını duyduğumda gurur duydum. Stat içinde de bu tezahüratlar sürmüş. Beni onurlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim organizasyonumuz değil, içlerinden gelerek yaptılar.
İnşallah 'Aziz Başkan, Fenerbahçe şampiyon
'
günlerini de yaşayacağız.
Pazartesi günü başkan olursanız ilk icraatınız ne olacak?
Bütün Fenerbahçe camiasını
kucaklamak olacak. Bizim
buna ihtiyacımız var. İşe oradan
başlayacağız.
MONTELLA'YI ALACAKLARDI SONRA MECBUR KALDILAR
Ali Koç borçlardan bahsediyor, 'Ferdi, Szymanski, İrfan Can kalacak' diyor. İsmail Kartal da kalacak mıydı?
'Kadroyu bozmayacağız, takviye
yapacağız' dedim diye 'Kalacak' diyor.
Onlar İsmail hoca ile devam edeceklerdi.
Eski sporculardan antrenörler isimler
koyacaklardı yanına. Hatta Montella'yı (Milli Takım Teknik Direktörü) alacaklardı.
Ama ben 'Jose Mourinho'
deyince, getirmeye mecbur kaldılar.
Fenerbahçe'nin kaynakları çok.
Yıldız oyuncu almak için kaynak yaratılır
zor olmaz. Szymanski iyi oyuncu.
Mourinho ile konuştuğumuzda
söyledi. Cengiz, Türkiye'nin değeridir. Seneye daha başarılı olur.
ONURSAL BAŞKAN OLMA İSTEĞİM YOK
Ali Koç'un onursal başkanlık teklifini nasıl karşılıyorsunuz?
'Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olurum'
demiş insanım. Onursal
başkan olsan ne olur, olmasan
ne olur. Benim böyle bir isteğim
yok. 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim'
diyen bir adamım. Lakaplarla
onurlandırılmaya gerek yok. Fenerbahçeli
Aziz Yıldırım'ım.
Mourinho ya da o tarz bir isim çalıştığınız dönemde gelemez miydi?
Biz o ara hep mahkemelerle uğraştık. Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal getirdik. Ersun Yanal'la şampiyon olduk ama yanlış yaptı gönderdik.
Mourinho çalışıyordu
ama o tarz birini getirmemiz
gerekirdi. Hatalar yaptılar, Fenerbahçe
başarıya ulaşamadı. Değerli
bir hoca getirilse Fenerbahçe
başarılı olurdu. 250 milyon Euro'ya
yakın masraf yaptılar hiç söylemiyor,
hep kaçıyor. 60'a yakın
transfer yaptı 5'i değerli çoğu ortada
yok. 4 milyon Euro bonservis
ödendi, gitti.
Sportif direktörünüz olacak mı? İsim belli mi?
Biz Mourinho ile konuştuğumuzda 'Bize kiminle çalışmak istersen söylersin biz de ona göre yola devam ederiz'
dedik. 'Branco
ile çalışmayız' gibi bir düşüncemiz
yok. Hoca onu istiyorsa
biz Branco ile yolumuza
devam ederiz.
KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK!
Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?
Onlara her zaman saygı duyduk. 3
Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda
her zaman arkamızda oldular.
2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon
olduk. Denizli'de hazin bir şekilde
kaybettik. O zaman da arkamızda durdular.
2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin'
deyince
tribünlerde bazı olumsuz hareketler
oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3
penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk
ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl
bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır
şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa
ve aday olmayacaklarını açıklamalarına
rağmen gelip aday olmaları üzücüdür.
Camiaya saygılılarsa aday olmamaları
gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.
ŞEKİP BEY DEVAM EDECEK!
Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu propaganda yapmakla suçladı ve başkan olursa çalışmayacağını söyledi. Yorumunuz nedir?
Her zaman konuşmalarında 'demokrasi'
diyorlar. Şekip Bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi.
Ama ona göre Şekip Bey benim lehime
çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip Bey'le görüşüp dertlerini anlatıyorlar.
Şekip Bey'in insanları bize yönlendirme
gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde
TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe
için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa
adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz.
O zaman
demokrasi ne olacak?
Kongre öncesi mesajınız nedir?
Kongre üyelerini, Şekip
Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa
seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin
değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek
oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan
sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının
kongreyi yönetmesi gerekir.
Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek.
Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir
şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek.
Kongre üyelerinin
sağlıklı oy atması sağlanmalı. konuşmalarda
birbirimizi kırmamamız gerek.