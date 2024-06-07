F.Bahçe’yi sevsen aday olmazdın!

BEN GİDERKEN ENKAZ BIRAKMADIM. 600 MİLYON BORÇ VAR DEYİP BANKALAR BİRLİĞİ İLE 330 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI'BEN OLDUKÇA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR' DİYORSAN, FENERBAHÇE'Yİ DE ÇOK SEVİYORSAN, ADAY OLMAZDIN!AYIN 10'UNDAN İTİBAREN HOCAYLA OTURUP KONUŞURUZ ONA GÖRE DE TRANSFERLERİ YAPARIZ. BRANCO'YU İSTERSE O DA KALIRnkaz bırakmadım… BankalarBirliği ile anlaştılar.330 milyon dolara yaptıklarıbedel, bugünkü döviz kuruna döndüğüzaman 110 milyon dolara geliyor.Demek ki borç bu kadar. 600'lerfilan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar.Ben ilk başkanlığageldiğimde Fenerbahçe'ninbir metre kare toprağı yoktu.Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıpgitmedim, aday oldum ama seçilemedim.Borç o kadar çok olsa adayolmazdım.6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonlukvar mı! Bir tek Türkiye kupasıaldılar.Şu an için bizim öyle bir listemizyok.Yeni statla ilgili Nihat Özbağ çalışma yapıyor. İlk stadında projelerini ilk olarak o yapmıştı. Alman firması ile çalışıyor. 3 ay içinde tüm projeler bitmiş olur. Yavaş yavaş hazırlıkları yaparak başlarız.Ben Almanya'daydım, uçağabiniyordum.İnşallahgünlerini de yaşayacağız.Bütün Fenerbahçe camiasınıkucaklamak olacak. Bizimbuna ihtiyacımız var. İşe oradanbaşlayacağız.'Kadroyu bozmayacağız, takviyeyapacağız' dedim diye 'Kalacak' diyor.Onlar İsmail hoca ile devam edeceklerdi.Eski sporculardan antrenörler isimlerkoyacaklardı yanına.Ama bendeyince, getirmeye mecbur kaldılar.Fenerbahçe'nin kaynakları çok.Yıldız oyuncu almak için kaynak yaratılırzor olmaz. Szymanski iyi oyuncu.Mourinho ile konuştuğumuzdasöyledi.demiş insanım. Onursalbaşkan olsan ne olur, olmasanne olur. Benim böyle bir isteğimyok.diyen bir adamım. Lakaplarlaonurlandırılmaya gerek yok. FenerbahçeliAziz Yıldırım'ım.Mourinho çalışıyorduama o tarz birini getirmemizgerekirdi. Hatalar yaptılar, Fenerbahçebaşarıya ulaşamadı. Değerlibir hoca getirilse Fenerbahçebaşarılı olurdu. 250 milyon Euro'yayakın masraf yaptılar hiç söylemiyor,hep kaçıyor. 60'a yakıntransfer yaptı 5'i değerli çoğu ortadayok. 4 milyon Euro bonservisödendi, gitti.Biz Mourinho ile konuştuğumuzdadedik. 'Brancoile çalışmayız' gibi bir düşüncemizyok. Hoca onu istiyorsabiz Branco ile yolumuzadevam ederiz.Onlara her zaman saygı duyduk. 3Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklardaher zaman arkamızda oldular.2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyonolduk. Denizli'de hazin bir şekildekaybettik. O zaman da arkamızda durdular.2018 yılında dışarıdaki mihraklardeyincetribünlerde bazı olumsuz hareketleroldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyondukama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yılbu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldırşampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığave aday olmayacaklarını açıklamalarınarağmen gelip aday olmaları üzücüdür.Camiaya saygılılarsa aday olmamalarıgerekirdi.Her zaman konuşmalarında 'demokrasi'diyorlar.Ama ona göre Şekip Bey benim lehimeçalışıyor.Şekip Bey'in insanları bize yönlendirmegibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişindeTFF'de görev yapmış. Fenerbahçeiçin hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsaadaylıktan çekilsin.O zamandemokrasi ne olacak?Kongre üyelerini, ŞekipMosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığaseçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nindeğeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksekoyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundansonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarınınkongreyi yönetmesi gerekir.Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek.Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden birşey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır.Kongre üyelerininsağlıklı oy atması sağlanmalı. konuşmalardabirbirimizi kırmamamız gerek.