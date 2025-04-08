Fener 12’den vurdu!

Anderson Talisca ve Milan Skriniar, "Devre arası yapılan transferde başarıyı yakalamak zordur. Alışmak zaman alır" inanışını yerle bir etti. Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan iki yıldız, 12 gole katkı verdi. Galatasaray ve Trabzonspor aynı dönemde aldığı isimlerden 8'er gollük katkı sağlarken Beşiktaş'ta bu rakam 1 oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki G.Saray yenilgisinin yarasını ligde 4-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle sararken sahneye hat-trick yapan Talisca ve farklı galibiyette bir gol atan Skriniar çıktı. Talisca ve Skriniar ikilisi, 10 gol-2 asistle takıma önemli bir katkı verdi.

BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen ancak ayrılık sürecinde takımdan ayrı kaldığı için form tutması zaman alan Brezilyalı 10 numara, 15 maçta 8 gol-1 asistle yıldızlaşırken, Skriniar da aynı sayıda müsabakada fileleri 2 defa havalandırıp 1 gol pası verdi. F.Bahçe ara transferde aldığı Carlos'ta oyuncunun geçirdiği sakatlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray'ın bu dönemde renklerine bağladığı 6 oyuncu (Cuesta, Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Lemina, Frankowski), 6 gol-3 asist yapabildi. 4 futbolcu (Zubkov, Sikan, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç) transfer eden Trabzonspor, 4 gol-3 asist bulabilirken, Beşiktaş ise 2 isimden (Arroyo, Ricardo) sadece 1 gol katkısı alabildi.



BİR TALİSCA'MIZ YOK!

Trabzonspor ile oynanan kritik karşılaşmada 46. dakikada oyuna giren ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Anderson Talisca, manşetleri süsledi. Brezilyalı oyuncunun özellikle 107 km. hızla ceza sahası dışından ağlara gönderdiği kendisinin 3, takımının 4. golü büyük alkış aldı. Trabzon yerel basınından Taka gazetesi "Bir Talisca'mız yok" manşetiyle Sambacı'nın hakkını teslim etti. Arabistan basını da topraklarında oynayan eski yıldız için şu yorumları yaptı: Arriyadiyah: Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı. Alarabiya: Talisca, Trabzonspor'u hezimete uğrattı. Aljadeed: Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı. Sports Asharq: Fenerbahçe, Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

LAZİO İLE ÖZEL MAÇ

F.Bahçe, İtalyan devi Lazio ile yaz aylarında dostluk maçı yapacak. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Çizme ekibiyle sarı-lacivertlilerin özel karşılaşma için anlaşmaya vardığı ve müsabakanın 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Maçın hangi ülkede gerçekleşeceğinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.