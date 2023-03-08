Fenerbahçe turu geçecek

"Şampiyonlar Ligi'nin en iyi iki eşleşmesinden birini oynamıştık. Çok dikkatli ve iyi olmak zorundaydık. Hedefe ulaştık. Şimdi de aynısı olmalı." "Sevilla her zaman zorlu bir rakiptir ama Fenerbahçe'nin turu geçecek gücü var. Daha önce biz yaptık, şimdi de siz yapabilirsiniz. Kalbim sizinle…"
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleye kilitlendi. Teknik ekipdişli rakibi devirecek planüzerinde çalışırken, SABAHSpor, 2008'de sarı-lacivertlitakımın başında İspanyol ekibiniŞampiyonlar Ligi Son 16Turu'nda eleyen Zico'ya telefonlaulaştı. 100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adama, hem turun şifresini hem de o zamanki duygularını sorduk…
UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ
Fenerbahçe ile unutulmaz günler yaşadığını anlatan 70 yaşındaki çalıştırıcı, "Önemli başarılar kazandık.Bunlardan biri de Sevilla'yıiki maç sonundapenaltılarla elememizdi.O dönem için F.Bahçe-Sevilla, en iyi iki ŞampiyonlarLigi eşleşmesinden biriolarak öne çıkmıştı. İspanyolekibinin Avrupa'da önemlibir tecrübesi var. Her zamanzorlu bir rakip ama 2008'debiz yaptık, şimdi siz de yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.
ÇOK DUYGUSAL MÜCADELEYDİ
O dönemin bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi. Umarım bizim yaptığımızıtekrarlayarak Sevilla'yı deviripbir sonraki tura geçerler. Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var. Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı. İyi bir sonuca ulaşabilmek,oyuncular, teknik direktörlerve taraftarlar için her zamanönemlidir ve Fenerbahçe bunutekrar başaracak. Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!" dedi.
ŞAMPİYONLUK İÇİNMAZERETLERİ YOK
Şu anda takım çalıştırmayan Zico, sarı-lacivertli ekibi sürekli takip ettiğini de ifade ederek şunları söyledi: "Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler. Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum. Harika bir taraftarları var.Taraftarların o desteğini aslaunutamam. İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu. O dönemgitmem gerekiyordu, bunlarfutbolda olan şeyler. Herteknik adam gelir, işini yaparve gider. Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. O güzelgünleri her zaman mutluluklahatırlıyorum. Güzel anılar ve insan biriktirdim."
TÜRKİYE'DE İKİ KUPA KALDIRDI
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 1 kez de Süper Kupa zaferi elde etti. 97 karşılaşmada saha kenarında takımı yöneten Brezilyalı efsane, bu süreçte 59 galibiyet, 23 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına da taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye elendi.
SAMANDIRA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Sevilla maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncuların moralli oldukları ve ilk maçta avantajlı skoru almak istedikleri öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılacak idman sonrası İspanya'ya uçacak.