Fenerbahçe turu geçecek

EFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleye kilitlendi.100. yılında şampiyon yaptığı Kanarya'ya Devler Arenası'nda çeyrek final oynatan Brezilyalı teknik adama, hem turun şifresini hem de o zamanki duygularını sorduk…Fenerbahçe ile unutulmaz günler yaşadığını anlatan 70 yaşındaki çalıştırıcı,ifadesini kullandı.O dönemin bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için çok duygusal bir maçtı. Fenerbahçe, taraftarlarını o maçlar çok sevindirdi.Bir kere şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı devirecek gücü kesinlikle var. Biz her iki maçta da çok dikkatli olmak ve iyi oynamak zorundaydık. Yine aynısı olmalı.Kalbim sizinle... Haydi Fenerbahçe!" dedi.Şu anda takım çalıştırmayan Zico, sarı-lacivertli ekibi sürekli takip ettiğini de ifade ederek şunları söyledi: "Jorge Jesus gibi büyük bir hocayı takımın başına getirdiler. Şampiyonluk için de mazeretleri olduğunu düşünmüyorum.İstanbul'da çok güzel iki yıl geçirdim. Mutluydum ve uyumlu çalıştım. Bana herkes destek oldu.Bana şans verdikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum.Güzel anılar ve insan biriktirdim."2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 1 kez de Süper Kupa zaferi elde etti. 97 karşılaşmada saha kenarında takımı yöneten Brezilyalı efsane, bu süreçte 59 galibiyet, 23 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına da taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye elendi.maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncuların moralli oldukları ve ilk maçta avantajlı skoru almak istedikleri öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılacak idman sonrası İspanya'ya uçacak.