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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Fenerbahçe’de Altay şoku

Fenerbahçe’de Altay şoku
F.Bahçe'ye kaptan Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. 25 yaşındaki file bekçisi, bel bölgesinde ağrı hissettiği için bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Altay'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Öte yandan kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakat Lincoln ve King de kadroda yok. Hazır olmayan Peres ve Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Teknik ekibin, Karagümrük karşısında etkili olmayan İrfan Can'ı da kulübeye çekip, yerine Arda Güler'i 11'e alması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de Altay şoku
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