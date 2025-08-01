Fenerbahçe’de çifte imza

Kanarya yeni transferi Nelson Semedo ile geçen sezon kiralık oynayan Milan Skriniar'la resmi sözleşme imzaladı. Portekizli sağ bek 2 yıllığına kadroya katılırken "Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor;

Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı. Bu arada Slovak stoper Skriniar ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli savunmacının yıllık 8 milyon Euro alacağı bildirildi.