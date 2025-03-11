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Giriş Tarihi: 11.3.2025

Fenerbahçe’den Yusuf’a dev zam

Avrupa’nın önemli kulüplerinin takip altında tuttuğu 19 yaşındaki genç stoperin 1 milyon TL’lik yıllık ücreti 10 milyona çıkarılıp kontratı 2030’a kadar uzatılacak

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’den Yusuf’a dev zam

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi. Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, 19 yaşındaki stoperin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak. F.Bahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak M.United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri scoutlarını yollamıştı. Sezon sonunda Yusuf'u göndermeyi düşünmeyen yönetim, oyuncusunu Şampiyonlar Ligi arenasında göstermek ve çok daha büyük paralara satmak istiyor.

HAYALİ A MİLLİ TAKIM
Hakkındaki transfer söylentilerine kulak tıkayan Yusuf'un en büyük hayali, A Milli Takım formasını giymek.

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Fenerbahçe’den Yusuf’a dev zam
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