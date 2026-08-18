Fenerbahçe’nin yeni hayali Rashford

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KANARYA, sol kanat takviyesi için Marcus Rashford'u gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu hızı, bire birdeki etkinliği ve gol katkısıyla öne çıkıyor. Sol kanadın yanı sıra santrfor olarak da görev yapabilen tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Sarı-lacivertlilerin Rashford için girişimde bulunmak istediği belirtilirken, transferde oyuncunun yüksek maaşı ve ekonomik şartlar en büyük engel olarak gösteriliyor. Barcelona'daki kiralık sözleşmesinde 30 milyon Euro satın alma opsiyonu vardı ama İspanyol takımı bunu kullanmadı.