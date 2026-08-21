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Giriş Tarihi: 21.08.2026

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Cherif, Fred ve Fayed’den 27 milyon Euro kazanan Kanarya, son 5 yılda cebine 178.7 milyon Euro koydu

UĞUR ÇEM
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Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi dünya yıldızlarıyla gücüne güç katan Fenerbahçe, bir yandan da yaptığı satışlarla kasasını doldurdu. Son bir haftada atağa kalkan sarı-lacivertliler, Fred (AtleticoMineiro), Sidiki Cherif (Coventry City)ve Omar Fayed'i (Frosinone) gönderdi. Cherif'in 24.5 milyon Euro'ya Ada'nın yolunu tutması F.Bahçe'nin en yüksekbonservis elde ettiği üçüncü oyuncu oldu.

Geçtiğimiz sezonu (24.5 milyon) şimdiden geride bırakan Kanarya, 6 futbolcuyla yolları ayırırken giden 3 isimden 27 milyon Euro gelir elde etti. Son 5 sezonda ise cebine tam 178.7 milyon Euro koymayı başardı. Üst üste yaptığısatışlarla yabancı sayısını 21'e düşürenF.Bahçe,10+4 kuralınıyerinegetirmekiçin 9oyuncuyladahayollarınıayırmakzorunda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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