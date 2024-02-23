Fener’in kalbini istiyor

Fenerbahçe'de bir sezon görev yapan ve 10 yıllık Türkiye Kupası özlemini bitirdikten sonra
Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü yakından takip ediyor. Al-Hilal'le 30 resmi (kupa-lig) maçı kaybetmeyen, Pro Lig'de 20 karşılaşmada 18 galibiyet ve 2 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan
Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya hazırlanıyor. Teknik ekibini ve takımı güçlendirmek isteyen Jesus, Fenerbahçe'den iki ismi de listesine yazmış durumda.
BRANCO FUTBOLCU HAVUZUNA HAKİM!
Sportif direktör Mario Branco ile Fenerbahçe'de bir yıl birlikte çalışan
Portekizli Jesus, vatandaşının
birçok kulüp
ve futbolcu ile olan
olumlu ilişkilerinden faydalanmak
istiyor. Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerini yürüten Branco, sezon başında da Fred, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko
gibi yıldız
isimleri kolay bir şekilde
F.Bahçe'ye kazandırdı.
ASTRONOMİK RAKAM OLURSA GİDER
69 yaşındaki Jesus, F.Bahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor. Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Fred'i bırakmayı düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim, astronomik bir rakama ise 'hayır' demeyecek gibi görünüyor.