Fener’in kalbini istiyor

Fenerbahçe'de bir sezon görev yapan veSuudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü yakından takip ediyor. Al-Hilal'le 30 resmi (kupa-lig) maçı kaybetmeyen,Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya hazırlanıyor. Teknik ekibini ve takımı güçlendirmek isteyenPortekizli Jesus, vatandaşınınbirçok kulüpve futbolcu ile olanolumlu ilişkilerinden faydalanmakistiyor.gibi yıldızisimleri kolay bir şekildeF.Bahçe'ye kazandırdı.69 yaşındaki Jesus, F.Bahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor. Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde.