Ferdi ve İsmail’e Milan’dan takip

A Milli Takımımız Hırvatistan'ı devirip tarihi zafer elde ederken F.Bahçe'den iki isim takımın en iyilerindendi.performansı ile Hırvatistan'ın yıldızlarına sahayı dar ederkenda hücum katkısı ile öne çıktı. Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçta tribünde ise iki oyuncuyu yakından takip edenler vardı. Milan, Ferdi ve İsmail'i izlemek üzere temsilci gönderirken, İtalyan basınına göre;