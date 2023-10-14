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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Ferdi ve İsmail’e Milan’dan takip

Ferdi ve İsmail’e Milan’dan takip

İtalyan ekibi, Hırvatistan maçında izlettiği iki oyuncuyu da sezon sonuna kadar takip edip sonrasında hamlesini yapacak

A Milli Takımımız Hırvatistan'ı devirip tarihi zafer elde ederken F.Bahçe'den iki isim takımın en iyilerindendi. İsmail Yüksek performansı ile Hırvatistan'ın yıldızlarına sahayı dar ederken Ferdi Kadıoğlu da hücum katkısı ile öne çıktı. Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçta tribünde ise iki oyuncuyu yakından takip edenler vardı. Milan, Ferdi ve İsmail'i izlemek üzere temsilci gönderirken, İtalyan basınına göre; Milano kulübü sezon sonuna kadar takip ettikten sonra her iki futbolcu için de teklifte bulunacak.

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Ferdi ve İsmail’e Milan’dan takip
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