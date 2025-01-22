Fotoğraflar Mourinho’dan

Adana Demirspor'u mağlup ederek ligde zirve ile arasındaki farkı 6'ya indiren Fenerbahçe, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, yarın Kadıköy'de Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Taktik ağırlıklı idmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Antrenman sonunda kazanan ekibin zafer pozunu teknik direktör Jose Mourinho çekti. Fenerbahçe Kulübü bu anları, "The Special Photographer (özel fotoğrafçı)' mesajıyla paylaştı.

SZYMANSKİ SOL BEKE GEÇİYOR

SON olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kadrosunda Lyon maçı özelinde değişiklik bekleniyor. Savunmada birçok ismin olmayışı, teknik direktör Jose Mourinho'yu zora sokmuş durumda. Haftalardır 3'lü savunmayı takımına oturtmaya çalışan Portekizli hoca, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde tekrardan 4'lü sisteme mecburi olarak dönebilir. Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın listeye dahil edilmediği, Mert Müldür de cezalı olduğu için Lyon karşısında forma giyemeyecek. Sağ bekte Osayi- Samuel, stoperde Çağlar ve Djiku görev alacak. Sol bekte ise Szymanski'nin forma giymesi bekleniyor.