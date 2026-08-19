Fransa’da turlarız

GREENWOOD'DAN JENERİKLİK GOL

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 47. dakikasında Mason Greenwood'un attığı müthiş golle skoru 1-1'e getirdi. Kerem'den aldığı topu sağına çekip müthiş bir şutla ağları sarsan İngiliz yıldız, Kadıköy'ü ayağa kaldırdı. Sarılacivertli formayla 2. golünü kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Golatmak her zaman güzeldir. Bununiçin buraya geldim. Daha iyisiniyapabileceğimi biliyorum" dedi.





'BÖYLESİNİ İLK KEZ YAŞADIM'KEZ

Maçın başlamasına 24 saat kala listeye dahil edilen Fenerbahçe'nin son transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla dün ilk kez sahne aldı. 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil olan Belçikalı golcü, 4 kez topla buluştu. Tecrübeli oyuncu maç sonrası, "Taraftara teşekkür ediyorum. Kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyanstı. Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Güçlü oynayan taraf bizdik. Şimdi rövanşı düşüneceğiz" diye konuştu.



LYON'A YİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

Fenerbahçe ile Lyon tarihlerinde 6. kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçların 4'ünü Fransız ekibi kazanırken 2 mücadele de berabere tamamlandı.

EDERSON'A TARAFTARDAN TAM DESTEK GELDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmış, sonrasında yaşadığı viral enfeksiyon ve kart cezası nedeniyle hiçbir resmi müsabakada forma giymemişti. Dün maç öncesi taraftarın tribüneçağırarak destek verdiğiEderson, kalesine gelen5 şutun 4'ünü kurtarmayıbaşardı.

NASIL TUR ATLAR?

FENERBAHÇE turun rövanş maçında Fransa'da rakibine konuk olacak. Lyon'un ev sahipliğindeki maç 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, galibiyette turu atlayacak. Beraberlik durumunda ise mücadele uzayacak. Turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör