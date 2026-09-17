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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Fransız kaldılar

Bu sezon skor üretemeyen Fransız orta sahalar, geçen sezondan bu yana 4 gol-1 asist kaydetti. G.Saray’da Torreira-Sara ikilisi, tabelaya 26 kez (13 gol-13 asist) etki yaptı. Beşiktaş’ta Orkun, 13 gol-10 asiste imza attı

UĞUR ÇEM
Fransız kaldılar
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Yazın 7 takviye yapan F.Bahçe, orta saha transferine gerek duymadı ve kadro planlamasında hata yaptı. Üstüne bu mevkiden Fred, Sofyan Amrabat ve hücuma dönük oynayan Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. Sarılacivertlilerin geçen sezonun devre arasından bu yana orta alanı emanet ederek vazgeçmediği Guendouzi- Kante ikilisi, skor olarak ezeli rakiplerindeki mevkidaşlarının gerisinde kaldı. Kante, mücadelesiyle takdir toplamasına rağmen F.Bahçe'de toplam 28 maçta 2 gol kaydetti. 28 milyon Euro yatırım yapılan Guendouzi de 33 karşılaşmada ağları 2 kez bulurken 1 asist üretti.

ORKUN TEK BAŞINA TAŞIDI
Bu sezon hanesinde sıfır yazan iki Fransız oyuncu, geldiğinden beri toplamda 4 gol-1 asistle sınıfta kaldı. Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira-Gabriel Sara çifti aynı süreçte çıktığı 100 müsabakada skoru 26 kez (13 gol-13 asist) değiştirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Özcan hariç partneri Orkun Kökçü ise 51 maçta tek başına 23 gollük (13 gol-10 asist) performans gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#F BAHÇE

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Fransız kaldılar
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