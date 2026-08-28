Fransızlar, Guendouzi’ye kızdı ama uçan tekmeye kör kaldılar!

Fransız medyası, 1-1'in rövanşında Fenerbahçe'ye diş geçiremeyen Olympique Lyon'un Şampiyonlar Ligi fırsatını tepmesini 'Büyük hayal kırıklığı' manşetiyle okuyucularına duyurdu. Olympique Marsilyalı iki eski oyuncu Guendouzi veGreenwood'un, Olympique derbisindeki ezeli rakipleri Lyon'a karşı elde ettikleri galibiyetin ardından yaşadıkları sevinci abartılı bulan Fransız gazeteciler, Guendouzi'ye yapılan fizikselsaldırıyı ve maç boyunca ailesineyapılan küfürleri görmezdengeldiler. Soyunma odası tüneli girişinde F.Bahçeli oyuncuya saldıran Lyon'un kaleci antrenörüAntonio Ferreira olduğu tespit edildi. Fransız yorumcularınGuendouzi'ye, UEFA'nın ağırceza vermesi gerektiğini yazarken, Fransız oyuncu maç sonrası röportajda ülke medyasına "Böyle küfürler olduğundatribünler uyarılır, maç durdurulur,değişen nedir" diye çıkışta bulundu. Öte yandan teknik direktör Fonseca'nın "Belki deb..tan bir teknik direktörüm" çıkışı dün Fransa'da manşetlerdeydi. İspanyol medyası, geçen sezon attığı gollerle La Liga'yı sallayan Vedat Muriqi'in, Lyon'a attığı golü ve Fenerbahçe'nin turu geçişini Kosovalı oyuncunun üzerinden okuyucularına duyurdu.



'AİLEME KÜFÜR ETTİLER'

Fenerbahçe'nın yıldız orta sahası Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu. 27 yaşındaki Fransız oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bu hepimiz için bir gurur nişanesi. Bizim için en önemli olan şey kulübümüzü Şampiyonlar Ligi'ne taşımaktı ki hak ettiğimiz yer de orası. Daha önce Olimpik Marsilya'da oynamıştım. Marsilya da Lyon'un rakibi. Maç önü yaptığımız ısınmaboyunca, aynı zamandamaçtan da önce Lyon taraftarlarınınbirçoğu hep birağızdan anneme, aileme,çocuklarıma ve daha birçokşeyle ilgili hakaret, küfür dolutezahüratlarda bulundular. Bunun asla kabul edilebilir bir yanı yok. Maçın sonunda da olması gerektiği gibi sevincimi yaşadım. Bütün bir maçboyunca ailesine hakaretler,küfürler edilen birisinin taraftarlarıyla,takım arkadaşlarıylazaferi kutlama hakkı yokmu?''





ÇALHANOĞLU'NU BIRAKMIYORLAR

F.BAHÇE ile adı geçen A Milli Takım'ın kaptanı ve İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için flaş açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası İtalyan ekibinin başkanı Giuseppe Marotta, Ay-Yıldızlı orta saha için şu cevabı verdi: ''Hakan değerli bir oyuncumuz. Onunla devam etmek istiyoruz. İnter'de kalması lazım'' dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör