Fred çok değişti!

TEKNİK direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesi takım içinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu değişimden en çok etkilenen isimlerden birinin Fred olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Brezilyalı orta saha oyuncusunun, daha önce birlikte çalıştığı Kartal'ın yeniden göreve gelmesiyle kararını değiştirdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymeyi istediği ve takımda kalma kararı aldığı ifade edildi. Topuk Yaylası kampında performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Fred'in, yeni sezonda orta saha rotasyonunun en önemli isimlerinden biri o