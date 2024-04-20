Fred çok haklıymış!

Olympiakos'a seri penaltılarda kaybederek Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de tüm oklar İsmail Kartal'ın üzerine döndü.Geceye ise Fred'in 86'da yerini Zajc'a bırakırken hocasına, "Neden ben?" diye isyan ettiği anlar damga vurdu.Uzatmalarla sahada 34 dakika kalan ve hiç şut atamayan Zajc, girdiği 4 ikili mücadelede sıfır çekerken %67 pas yüzdesi, 2'de 0 uzun top isabeti, 7 top kaybı ve 2 adam kaçırma karnesiyle vasatın altında kaldı.Fred ise iki maçta toplamda %86 pas oranı, 4'te 4 uzun top isabeti, 15'te 6 ikili mücadele alma ve 1 kilit pasla mücadele etti.Fred'in 86'da oyundan alınmasının ardından uzatmalarla birlikte oynanan 34 dakikada Fenerbahçe, hücumda etkisiz kaldı. Sambacı'dan sonra sarılacivertliler, topu ceza sahasına sokamadı.maçında Tadic, Cengiz ve Bonucci ile penaltı atışlarından faydalamayan Fenerbahçe, bu alanda geçen yılın çok gerisinde kaldı.Beyaz noktadan 5 kezle en fazla Tadic kaçırırken Dzeko, Batshuayi, Cengiz ve Bonucci diğer isimler oldu. Oysa ki geçtiğimiz sene 21 penaltıda topun başına gelen Fenerbahçeli futbolcular, 18'inde ağları sarsıp %86 başarı sağladı.Kartal'ı aşan sorunlar!ayı Fenerbahçe için kâbusa döndü. Süper Kupa finaline çıkmadı, kupayı Galatasaray'ın ellerine teslim etti. Olympiakos gibi vasat bir takıma karşı elenerek Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası zaten bitmişti… Şimdi sadece lig kaldı. İsmail Kartal sahada olduğu kadar dışarıda da kendini ifade edemeyen bir hoca... İletişim açısından yanlışları var.Olympiakos karşısında iki maçta yaptığı hatalarla kendisine de Fenerbahçe'ye de zarar verdi. Geldiği günden beri en ufak bir kırılma anında zaten yerden yere vuruluyordu. Fakat burada tek suçlu olarak Kartal'ı göremeyiz.TFF ve Galatasaray'a kafayı takıp haftalardır camianın gündemini sahanın dışına çekti. Demeçleriyle, çelişkili açıklamalarıyla ve özellikle Süper Kupa'daki U19 fiyaskosuyla kendi takımının motivasyonunu bozarken, rakibini motive etti.Ligde kalan 6 maçta hiç kimse, sürekli güven erezyonuna uğrayan İsmail Kartal'dan mucize beklemesin.Tam güçle yarışa devamçeyrek final maçına bakalım… Yorumlarda çoğunluk değişiklikleri eleştiriyor. Sanki İsmail Kartal, futbolu hiç bilmiyormuş gibi. O dakikalarda maçın anlamı değişti.İsmail hoca da bu fizik üstünlükten geri kalmak istemedi, koşan takıma döndü. Maçın penaltılara gideceği az çok belli olmuştu. Fred ya da Dzeko 90 dakikada yapamadığı neyi, üstelik büyük yorgunluk yaşarken yapabileceklerdi.Her maçın da kendi hikâyesi, stratejisi var. Olympiakos kadrosu bize artık F.Bahçe'nin ideal 11'iyle oynayacağını da gösterdi. Sezon başında 21'de 21 yapan takım geri döndü ve bu 6 haftayı arada maç olmadan, trafik yaşamadan geçirecekler.Beklentim, sezona rakiplerini 'ezerek' başlayan, rakip hocalara "Kendimizi çaresiz hissettik" dedirten oyunun geri dönmesi.Benim için sürpriz olmadıkendime özgü bir görüşüm var. İddialı ve erken teşhisler yaparım.İsmail Kartal'ı sezon başından beri, hatta 17'de 17 yaptığı zamanlarda dahi eleştirdim ve 'Takımdaki önemli yıldızlardan randıman almak istiyorsan mutlaka kondisyon idmanlarına ağırlık vereceksin' uyarısında bulundum.Nerede İnter'deki Dzeko? Nerede Ajax'taki Tadic! Takım kaptanı ve en önemli yıldızı olduğu Sırbistan'da bile yedek kaldı. Genç Szymanski bile fizikten gün geçtikçe düşüyordu. Bir de Cengiz olayı var. Önemli bir kanat forveti olduğunu ancak iyi çalışmadığı ve kendine bakmadığı için yürüyerek oynadığını yazdım. Tüm futbol hayatında bir kez 15 günlük sakatlık yaşamış Fred de F.Bahçe'de sakatlıktan kurtulamıyor!F.Bahçe'yi ayakta tutanlar, sağlam geri dörtlüyle, savaşçı İsmail Yüksek'ti. Onun için Olympiakos maçındaki görüntü sürpriz olmadı. Şampiyonluk yarışı için de F.Bahçe'nin puan kaybetmeden final derbisine çıkması gerek.Takımın başında kalamazKupası'nda Ankaragücü'ne, Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı Krunic-Zajc ikilisiyle çıkıp 3-0 yenik duruma düşen, önceki gün amacı skoru korumak değil skor bulmak olduğu bir maçta takımın en iyisi İrfan Can'ı ve oynamaya kararlı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal, gidişatın bir numaralı sorumlusu. Bir teknik adam olarak,diye ısrar etmesi gerekirken,, Krunic ısrarı yüzünden Crespo ile vedalaşan, 35 yaşındaki Tadic'in 50 maça çıktığı sezonda Lincoln'ü yollayıp alternatifsiz bırakan yine Kartal. Bu oyunda son penaltıyı ve oyun 0-0'ken ilk pozisyonu kaç-ı ranlar hatırlanır bazen.Ligde kazandığı maç sayısı ortada. Evinde Galatasaray'a karşı oynattığı futbol da. Kartal, takımı şampiyon da yapsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında kalamaz. Çünkü Kadıköy'de taraftarın kendisini yetersiz bulduğu duygusu aklına öyle yerleşmiş ki bütün tartışmalı kararlarını o stadyumda verdi.