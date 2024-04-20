Fred çok haklıymış!

Olympiakos'a seri penaltılarda kaybederek Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de tüm oklar İsmail Kartal'ın üzerine döndü. Pire'deki ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11 çok eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının, önceki gün Kadıköy'de yaptığı değişiklikler işe yaramadı ve tartışma konusu oldu.
Geceye ise Fred'in 86'da yerini Zajc'a bırakırken hocasına, "Neden ben?" diye isyan ettiği anlar damga vurdu. SABAH Spor, Brezilyalı yıldızın tepkisinde ne kadar haklı olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. İşte detaylar:
7 YENİLGİNİN 6'SINDA ZAJC VAR
Uzatmalarla sahada 34 dakika kalan ve hiç şut atamayan Zajc, girdiği 4 ikili mücadelede sıfır çekerken %67 pas yüzdesi, 2'de 0 uzun top isabeti, 7 top kaybı ve 2 adam kaçırma karnesiyle vasatın altında kaldı. Yunanistan'da as kadroda sahaya çıkıp 62 dakika oynayan ve olumlu katkı sağlamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı 7 yenilginin 6'sında sahadaydı.
Fred ise iki maçta toplamda %86 pas oranı, 4'te 4 uzun top isabeti, 15'te 6 ikili mücadele alma ve 1 kilit pasla mücadele etti.
SAMBACI ÇIKTI HÜCUM DURDU
Fred'in 86'da oyundan alınmasının ardından uzatmalarla birlikte oynanan 34 dakikada Fenerbahçe, hücumda etkisiz kaldı. Sambacı'dan sonra sarılacivertliler, topu ceza sahasına sokamadı.
PENALTI SIKINTISI!
Olympiakos
maçında Tadic, Cengiz ve Bonucci ile penaltı atışlarından faydalamayan Fenerbahçe, bu alanda geçen yılın çok gerisinde kaldı. Bu sezon kullandığı 25 penaltının 16'sında başarı sağlayan sarı-lacivertliler, %63'lük bir değer tutturdu.
Beyaz noktadan 5 kezle en fazla Tadic kaçırırken Dzeko, Batshuayi, Cengiz ve Bonucci diğer isimler oldu. Oysa ki geçtiğimiz sene 21 penaltıda topun başına gelen Fenerbahçeli futbolcular, 18'inde ağları sarsıp %86 başarı sağladı. Özellikle Ekvadorlu santrfor Enner Valencia, 16'da 14 isabetle başarılı bir istatistik yakalamıştı.
F.Bahçe, 4 hedefin 2'sinde havlu atarken Süper Kupa'yı da G.Saray'a verdi. Kaldı lig… İsmail Kartal kalan 6 haftada hedefe ulaşabilir mi? Yaşananların sorumlusu sadece Kartal mı?
Murat ÖZBOSTAN
Kartal'ı aşan sorunlar!
Nisan
ayı Fenerbahçe için kâbusa döndü. Süper Kupa finaline çıkmadı, kupayı Galatasaray'ın ellerine teslim etti. Olympiakos gibi vasat bir takıma karşı elenerek Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası zaten bitmişti… Şimdi sadece lig kaldı. İsmail Kartal sahada olduğu kadar dışarıda da kendini ifade edemeyen bir hoca... İletişim açısından yanlışları var. Taktik açıdan da...
Olympiakos karşısında iki maçta yaptığı hatalarla kendisine de Fenerbahçe'ye de zarar verdi. Geldiği günden beri en ufak bir kırılma anında zaten yerden yere vuruluyordu. Fakat burada tek suçlu olarak Kartal'ı göremeyiz. Başkan Ali Koç, 201 milyon Euro'luk takım kurup Kartal'a verdi.
TFF ve Galatasaray'a kafayı takıp haftalardır camianın gündemini sahanın dışına çekti. Demeçleriyle, çelişkili açıklamalarıyla ve özellikle Süper Kupa'daki U19 fiyaskosuyla kendi takımının motivasyonunu bozarken, rakibini motive etti. Başkan ve yönetimi de bu hezimetin sorumlusudur.
Ligde kalan 6 maçta hiç kimse, sürekli güven erezyonuna uğrayan İsmail Kartal'dan mucize beklemesin. Şampiyonluk Aslan'ın ağzında...
Gürcan BİLGİÇ
Tam güçle yarışa devam
Öncelikle
çeyrek final maçına bakalım… Yorumlarda çoğunluk değişiklikleri eleştiriyor. Sanki İsmail Kartal, futbolu hiç bilmiyormuş gibi. O dakikalarda maçın anlamı değişti. Rakip de ofansif oyuncularını çıkartıp sahayı orta sahalarla donattı.
İsmail hoca da bu fizik üstünlükten geri kalmak istemedi, koşan takıma döndü. Maçın penaltılara gideceği az çok belli olmuştu. Fred ya da Dzeko 90 dakikada yapamadığı neyi, üstelik büyük yorgunluk yaşarken yapabileceklerdi. Teknik direktör gözü farklı.
Her maçın da kendi hikâyesi, stratejisi var. Olympiakos kadrosu bize artık F.Bahçe'nin ideal 11'iyle oynayacağını da gösterdi. Sezon başında 21'de 21 yapan takım geri döndü ve bu 6 haftayı arada maç olmadan, trafik yaşamadan geçirecekler. Evet, bazı hedefler kaçtı ama lig için tam güçle hazırlar.
Beklentim, sezona rakiplerini 'ezerek' başlayan, rakip hocalara "Kendimizi çaresiz hissettik" dedirten oyunun geri dönmesi.
Ömer ÜRÜNDÜL
Benim için sürpriz olmadı
Benim
kendime özgü bir görüşüm var. İddialı ve erken teşhisler yaparım. Bu teşhislerimde önce eleştiriler alırım ama sonunda hepsinde de haklı çıkarım.
İsmail Kartal'ı sezon başından beri, hatta 17'de 17 yaptığı zamanlarda dahi eleştirdim ve 'Takımdaki önemli yıldızlardan randıman almak istiyorsan mutlaka kondisyon idmanlarına ağırlık vereceksin' uyarısında bulundum. Çünkü yıldızlardaki fiziki düşüşlerin başladığını gördüm.
Nerede İnter'deki Dzeko? Nerede Ajax'taki Tadic! Takım kaptanı ve en önemli yıldızı olduğu Sırbistan'da bile yedek kaldı. Genç Szymanski bile fizikten gün geçtikçe düşüyordu. Bir de Cengiz olayı var. Önemli bir kanat forveti olduğunu ancak iyi çalışmadığı ve kendine bakmadığı için yürüyerek oynadığını yazdım. Tüm futbol hayatında bir kez 15 günlük sakatlık yaşamış Fred de F.Bahçe'de sakatlıktan kurtulamıyor! Genel görüşüm şuydu;
F.Bahçe'yi ayakta tutanlar, sağlam geri dörtlüyle, savaşçı İsmail Yüksek'ti. Onun için Olympiakos maçındaki görüntü sürpriz olmadı. Şampiyonluk yarışı için de F.Bahçe'nin puan kaybetmeden final derbisine çıkması gerek.
Bülent TİMURLENK
Takımın başında kalamaz
Türkiye
Kupası'nda Ankaragücü'ne, Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı Krunic-Zajc ikilisiyle çıkıp 3-0 yenik duruma düşen, önceki gün amacı skoru korumak değil skor bulmak olduğu bir maçta takımın en iyisi İrfan Can'ı ve oynamaya kararlı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal, gidişatın bir numaralı sorumlusu. Bir teknik adam olarak, "Biz bu Süper Kupa'yı oynamayı hak etmiş takımız"
diye ısrar etmesi gerekirken, 3 günlük sağlık raporu da alan
, Krunic ısrarı yüzünden Crespo ile vedalaşan, 35 yaşındaki Tadic'in 50 maça çıktığı sezonda Lincoln'ü yollayıp alternatifsiz bırakan yine Kartal. Bu oyunda son penaltıyı ve oyun 0-0'ken ilk pozisyonu kaç-ı ranlar hatırlanır bazen. Ankaragücü kupa maçında Cengiz 2. dakikada kaçırmasa ya da önceki gün Bonucci penaltıyı atsa ile mi sezonu anlatacağız.
Ligde kazandığı maç sayısı ortada. Evinde Galatasaray'a karşı oynattığı futbol da. Kartal, takımı şampiyon da yapsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında kalamaz. Çünkü Kadıköy'de taraftarın kendisini yetersiz bulduğu duygusu aklına öyle yerleşmiş ki bütün tartışmalı kararlarını o stadyumda verdi.