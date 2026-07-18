Fred kararı verildi

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Fred için karar netleşti. Sarılacivertli ekipte Brezilyalı orta saha oyuncusunun yeni sezonda takımda kalması bekleniyor. Hem teknik direktör İsmail Kartal hem de tecrübeli oyuncunun yola birlikte devam etme konusunda aynı düşüncede olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki orta sahaya Suudi Arabistan'dan yıllık 4 milyon Euro maaş içeren bir teklif gelmesine rağmen, bu öneri yönetim tarafından kabul görmedi. Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Fred, yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenecek.