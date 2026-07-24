Futbol A.Ş.'de değişim!

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Fenerbahçe'de aralarında Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yer aldığı 7 yöneticiistifa etti. Uslu genç yöneticilerin önünü açmak için,ise eski başkan Sadettin Saran döneminde bu göreve geldiği için kendi kararlarıyla istifa etti. Futbol A.Ş'nin yeni yönetimi şöyle: