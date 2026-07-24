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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Futbol A.Ş.'de değişim!

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Fenerbahçe'de aralarında Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun da yer aldığı 7 yönetici Futbol A.Ş Yönetim Kuruluüyeliğinden istifa etti. Uslu genç yöneticilerin önünü açmak için, Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlkerAlkun, Olcay Doğan, Ufuk Şansalve Yavuz Selim Demir ise eski başkan Sadettin Saran döneminde bu göreve geldiği için kendi kararlarıyla istifa etti. Futbol A.Ş'nin yeni yönetimi şöyle: AzizYıldırım (Başkan), Barış Göktürk(Başkan Yrd.), Nihat Özbağı,Cihan Kamer, Tanju Kaya,Mehmet Selim Kosif, ÖzgürPeker, Mustafa Çağlar, FatihÖztürk, Feridun Geçgel,Batuhan Özdemir, Yusuf BuğraTanık, Mehmet Aydın. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Futbol A.Ş.'de değişim!
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