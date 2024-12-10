‘Geçmiş olsun Barış Alper’

Fenerbahçe, G.Saraylı Barış Alper Yılmaz'ın Sivas maçında sakatlandığı ve çok tartışılan pozisyon ile ilgili açıklama yaparken sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün sözlerine de yanıt verdi. Öztürk,demişti. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.""Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper'i sakatlayanbu olaya F.Bahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde F.Bahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."