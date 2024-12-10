‘Geçmiş olsun Barış Alper’

Fenerbahçe, G.Saraylı Barış Alper Yılmaz'ın Sivas maçında sakatlandığı ve çok tartışılan pozisyon ile ilgili açıklama yaparken sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün sözlerine de yanıt verdi. Öztürk, "F.Bahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti"
demişti. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz. Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin
yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz."
METİN ÖZTÜRK'Ü KINIYORUZ
"Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper'i sakatlayan Sivassporlu oyuncunun F.Bahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek
bu olaya F.Bahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde F.Bahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."