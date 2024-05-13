Gel dediler geldim git dediler gittim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal galibiyeti, "Sahaya hangi oyuncular ile çıkarsak çıkalım hepsine güveniyorum.diyerek anlattı. Tecrübeli hoca karşılaşma öncesi saha içindeki kenetlenmeyi,şeklinde değerlendirdi. "Galatasaray derbisine nasıl hazırlanacaksınız" sorusu için,yanıtını veren İsmail Kartal, F.Bahçe'deki geleceğini ise şöyle yorumladı: