Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal galibiyeti, "Sahaya hangi oyuncular ile çıkarsak çıkalım hepsine güveniyorum. Beklediğim ve tahmin ettiğim gibi oldu. Oyunu baştan sona elimizde tuttuk. Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz"
diyerek anlattı. Tecrübeli hoca karşılaşma öncesi saha içindeki kenetlenmeyi, "Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularım da bunu başarmak için mücadele etti"
şeklinde değerlendirdi. "Galatasaray derbisine nasıl hazırlanacaksınız" sorusu için, "Pazartesi sabahı (bugün) herkesin durumuna bakıp en iyi kadro ile G.Saray maçına hazırlanacağız"
yanıtını veren İsmail Kartal, F.Bahçe'deki geleceğini ise şöyle yorumladı: "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma ya da gitme planım yok. Bu konulara kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak derbiyi düşünüyorum."