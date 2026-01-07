Geldim aslanım

SAMSUN'U BÜYÜLEDİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 13 maçta 1, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmada 4 gol atan Kerem Aktürkoğlu, koleksiyonuna Süper Kupa'yı da ekledi. Milli futbolcu, ağları bulup Harry Potter sevinci ile Adana'daki taraftarlarını coşturdu.





DURAN EMMİ!

NOEL tatili nedeniyle Beşiktaş'la oynanan Türkiye Kupası maçına çıkmayan Jhon Duran, En-Nesyri, Afrika Kupası'nda olduğu için dünkü yarı final maçına 11'de başladı. İlk yarıda birçok pozisyonu harcayan Kolombiyalı yıldızın çabası 67'de Musaba'nın asistiyle sonuç verdi. Duran Emmi lakaplı oyuncu, sarı-lacivertli takımla bu sezon 16. maçında 5. golüne ulaştı.