Geleceği aydınlık

Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Lyon karşılaşması ve önceki gün Samsun'da oynanan Süper Lig maçında Oğuz Aydın fırtınası esti...Aziz Yıldırım daha başkan seçilmeden önce'da katıldığı programda,ifadelerini kullanmıştı.ve ayrılığın eşiğine gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusunu teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri ikna etti. Kartal'ın,sözleri Oğuz'un kararında etkili oldu.Oğuz, Devler Ligi kapısını açan Lyon maçında Vedat'ın golünde büyük rol oynarken, 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına da 1 gol-1 asistle damgasını vurdu.

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