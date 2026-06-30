Golcüde vites arttı hedef Guirassy!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den gelen sakatlık haberi sonrası golcü transferinde temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin forvet pozisyonu için şu anda ilk sıradaki hedefi, Serhou Guirassy… Ancak Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebi görüşmeleri zora sokuyor. Alman ekibinin 40 milyon Euro'luk beklentisini 35 milyon Euro'ya indirmeye çalışan yönetim, görüşmelerde gaza basmış durumda. Gelişmeleri yakından takip eden başkan Aziz Yıldırım'ın, Gineli santrforun menajeri üzerinden de pazarlık sürecini ilerlettiği ve transferi en kısa sürede bitirmeyi istediği kaydedildi.

WATKİNS HAZIRDA BEKLEYECEK

Bu arada İngiliz golcü Ollie Watkins'in de alternatif olarak hazırlandığı ve Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinden anlaşma zemini arandığı gelen haberler arasında.