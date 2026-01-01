Goretzka’da dev rekabet

Orta sahaya güçlü, sert ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, Leon Goretzka transferine onay verdi. Fenerbahçe yönetimi, Alman yıldızın menajeriyle ilk temasını Ertan Torunoğulları aracılığıyla Doha'da gerçekleştirdi. Bayern Münih ile de resmi görüşmelere başladı. Bayern cephesi, ilk etapta Goretzka'yı ocak ayında bırakmaya sıcak bakmasa da son kararı oyuncuya bırakmış durumda. Kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Alman yıldızın kontratını uzatmayı da düşünmüyor.

F.BAHÇE 10-12 MİLYON EURO MAAŞ ÖDEMEYE HAZIR

Goretzka, kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında bulunurken Barcelona'yı öne almış durumda. Fenerbahçe'ye henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Oyuncunun temsilcileri, Alman yıldız için 5-6 kulüpten ciddi teklif bulunduğunu ve şu aşamada herhangi bir kulübe net cevap verilmediğini ifade ediyor. Manchester United, Atletico Madrid, Napoli ve Juventus'un da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin transferi bitirebilmek adına güçlü bir ikna süreci yürütmesi gerekecek. Yönetim, orta saha oyuncusuna yıllık 10-12 milyon Euro aralığında bir maaş ödemeye hazır.