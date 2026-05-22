Gözler Yıldırım’da hoca %90 Kocaman

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulu üyelerini tanıtacak. Yıldırım, Hakan Safi'den ayrılan Özgür Peker'i listesine aldı. Öte yandan TFF Milli Takımlar Resmi Sponsoru olan NATA Holding Başkan Vekili Yusuf Buğra Tanık da listeye girdi. Aziz Yıldırım seçim çalışmalarında 'huzur' vurgusu yaparken, teknik direktör konusunda tüm oklar Aykut Kocaman'ı gösteriyor. 61 yaşındaki hocanın yaklaşık 1.5 aydır kapsamlı bir kadro planlaması yaptığı bildirildi. Tecrübeli hocanın sisteminin merkezinde ise sezonu Süper Lig'de asist kralı olarak tamamlayan Asensio yer alıyor.