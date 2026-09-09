Greenwood hayallerindeki oyuncuydu!

Fenerbahçe, 18 yıl sonra Düşler Sahnesi'ne adım atacak. İlk maç yarın, dünya futbolunun önemli ekiplerinden Roma'yla…. İtalya Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan, Fiorentina ve Lecce'yi 4-0'lık net skorlarla yenen, Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Roma'yı, La Gazzetta dello Sport'un Roma muhabiri Matteo Nava'ya sorduk. İtalyan meslektaşımızın yorumları dikkat çekici ve uyarıcı: "Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde büyük bir değişim yaşadı. Gasperini, Roma'yı hem taktiksel hem de psikolojik açıdan dönüştürdü. Çok hücum odaklılar. Maçın başından itibaren agresif oynuyorlar. Aynı anda çok sayıda oyuncunun hızlı şekilde hücuma katılması rakipleri kısa sürede yorabiliyor. Top kaybedildiğinde hemen geri kazanmak istiyorlar. Yüksek pres bazen rakip için bitmek bilmeyen bir baskıya dönüşüyor. Gasperini bir maçı başka bir maçın önüne koyup herhangi bir karşılaşmayı küçümseyen bir teknik direktör değil.

EN TEHLİKELİ FUTBOLCUSU MALEN!

F.Bahçe'nin de asla küçümsenmemesi gerektiğini biliyorlar. Skriniar ve Lukaku'nun İtalya'daki performanslarını hatırlıyorlar. Greenwood da Gasperini'nin ve Roma taraftarlarının hayalindeki oyuncuydu. Buna rağmen Roma'nın daha güçlü olduğunu düşünüyorlar ve kazanmaları gerektiğine inanıyorlar. F.Bahçeli oyuncular yeterince konsantre olmazsa işleri çok zor. Roma'nın maça başlar başlamaz hücum edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sağlam savunma yapıp kontrataklarla fırsat araması gerekiyor. Roma'nın en tehlikeli oyuncusu Donyell Malen (3 maçta 5 gol attı. Değeri 45 milyon Euro). Wesley özel bir isim. Kaleci Svilar ve Ndicka savunmada çok iyi. Duran toplarda Mancini'ye dikkat edilmeli. Dybala'nın yeteneği maçın kaderini değiştirebilir. Kulübeden gelecek Castro da tehlikeli.



KEREM-GREENWOOD-NENE!

Beşiktaş yenilgisinin moral kaybıyla Roma hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, hücum hattında yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Asensio'nun sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması, 10 numara pozisyonunda yeni bir formül doğurdu. Kartal'ın, bu bölgede Mason Greenwood'a görev vermeyi planladığı öğrenildi. İngiliz yıldız, hafta içindeki antrenmanlarda forvet arkasındaki 10 numara pozisyonunda denendi. Kartal'ın kanat planında ise Kerem solda, Nene sağda olacak. Böylece Roma karşısında hücum hattı Kerem-Greenwood-Nene üçlüsünden oluşacak. Greenwood'un merkeze çekilmesiyle sarı-lacivertliler rakip savunmanın arkasında ve ceza sahası çevresinde daha üretken olmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör