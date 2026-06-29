Greenwood için dev rakip

F.Bahçe'nin transfer listesindeki Mason Greenwood
'a Roma da talip oldu. La Gazzeta dello Sport, Greenwood'u kadrosunda görmek isteyen İtalyan ekibinin, İngiliz sağ kanat oyuncusunun kulübü Marsilya
'ya resmi teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların 40 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluşan bir paketle Fransız kulübünün kapısını çalacağı belirtildi. Marsilya'nın ise daha yüksek bir rakam beklentisinde olduğu kaydedildi. 2025- 26 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 26 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.