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Giriş Tarihi: 29.06.2026

Greenwood için dev rakip

Greenwood için dev rakip
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F.Bahçe'nin transfer listesindeki Mason Greenwood'a Roma da talip oldu. La Gazzeta dello Sport, Greenwood'u kadrosunda görmek isteyen İtalyan ekibinin, İngiliz sağ kanat oyuncusunun kulübü Marsilya'ya resmi teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların 40 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluşan bir paketle Fransız kulübünün kapısını çalacağı belirtildi. Marsilya'nın ise daha yüksek bir rakam beklentisinde olduğu kaydedildi. 2025- 26 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 26 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MASON GREENWOOD #MARSİLYA #F BAHÇE

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Greenwood için dev rakip
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