Greenwood sihrini yaptı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldığı müsabaka, Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Turu 26 Ağustos'ta deplasmandaoynanacak maça bırakan sarılacivertlilerdeözellikle MasonGreenwood'un performansıFransız basınından övgü aldı. L'Equipe, Lyon'un Kadıköy'de taraftarının etkileyici desteğiyle sahaya çıkan rakibi karşısında aldığı sonucun kötü olmadığını belirtirken Greenwood'un attığı gole özel bir parantez açtı ve "EskiMarsilya oyuncusu Greenwood'undahiyane hamlesi... Sihrinisergiledi" yorumunu yaptı. RMC Sport, "Lyon için olumlubir beraberlik oldu! Fenerbahçe'ninzorlu atmosferineve yeteneğine karşı koyarakGroupama Stadyumu'ndakirövanş maçıöncesinde oldukça iyibir pozisyon elde etti" diye yazdı.

'KANTE'YE KARŞI DİRENDİLER'

Le Figaro, "İstanbul'daki gergin atmosfere rağmen, Lyon, N'Golo Kante ve takım arkadaşlarına karşı direndi. Turu geçen takım, 8 gün sonra Groupama Stadyumu'nda belli olacak" ifadesini kullanırken Foot Mercato'nun oyuncu değerlendirmesinde Mason Greenwood için, "Şüphesiz Fenerbahçe'nin kahramanıydı" notu düşüldü.

KEREM HAYALET GİBİYDİ!

Greenwood'a tam puan veren Fransız gazetesi Foot Mercato, F.Bahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ise eleştirdi. Oyuncunun sahada varlık gösteremediği belirtilirken, "Hayalet gibiydi" yorumu yapıldı. 73 dakika oynayan Kerem, asist yapsa da hücumda beklenen katkıyı sağlayamadı.



OOSTERWOLDE ROMA'YA

Kanarya'da Jayden Oosterwolde'ye Roma'nın talip olduğu öne sürüldü. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe beklediği teklifi alması halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferine onay verecek. Haber detayında Oosterwolde'nin de yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe ile anlaşması 2028 yılında bitecek olan futbolcunun, yönetimden yeni bir kontrat isteğinin olduğu ancak bu beklentisinin sonuç vermediği öne sürüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör