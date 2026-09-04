Greenwood’a çalışacaklar!

F.Bahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'ı A'dan Z'ye analiz etti. Deneyimli hoca, rakibinin ön alan baskısına karşı oyunun yönünün hızlı değiştirilmesini istiyor. Böylelikle rakibin savunma dengesinin hızlı çıkışlarla bozulacağını düşünen Kartal, kanatlarda görev vereceği Greenwood ve Oğuz Aydın'ın hücum gücüne güveniyor.
Asensio'nun tam hazır olmaması nedeniyle antrenmanlarda İrfan Can'ı 10 numara pozisyonunda değerlendiren Kartal, merkezdeki oyuncularından Oğuz ve Greenwood'un savunma arkası koşularında topla buluşturulmasını istiyor. SIRP GOLCÜYE ÖZEL ÖNLEM
Son iki haftada Oğuz ile Archie Brown arasındaki uyum dikkat çekti. Kartal bu birlikteliği daha etkin kullanma hedefinde. Beşiktaş'ın formda golcüsü Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'de özel önlem alındı. 1.90'lık forvetle fiziksel mücadele edebilecek Skriniar'a Vlahovic'i mümkün olduğunca oyundan düşürme görevi verildi. Tecrübeli savunmacı, rakibine adım attırmayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör