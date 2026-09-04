Greenwood’a çalışacaklar!

F.Bahçe'de İsmail Kartal, Beşiktaş'ı A'dan Z'ye analiz etti.Asensio'nun tam hazır olmaması nedeniyle antrenmanlarda İrfan Can'ı 10 numara pozisyonunda değerlendiren Kartal, merkezdeki oyuncularından Oğuz ve Greenwood'un savunma arkası koşularında topla buluşturulmasını istiyor. SIRP GOLCÜYE ÖZEL ÖNLEMSon iki haftada Oğuz ile Archie Brown arasındaki uyum dikkat çekti. Kartal bu birlikteliği daha etkin kullanma hedefinde. Beşiktaş'ın formda golcüsü Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'de özel önlem alındı. 1.90'lık forvetle fiziksel mücadele edebilecek Skriniar'a Vlahovic'i mümkün olduğunca oyundan düşürme görevi verildi. Tecrübeli savunmacı, rakibine adım attırmayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör