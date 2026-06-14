Grimaldo’dan şartlı onay

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli bir isme yöneldi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda listenin ilk sırasına Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo yerleşti. Alman ekibinde başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden yoğun ilgi bulunuyor. Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in oyuncuya olan ilgisi dikkat çekerken, Madrid temsilcisinin resmi teklif sunması halinde Grimaldo'nun tercihinin İspanyol ekibinden yana olması bekleniyor. Sarılacivertlilerin tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, oyuncuya yıllık 6 milyon Euro civarında maaş teklif etmeye hazır olduğu öğrenildi.



BARCELONA ÇIKIŞLI

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan, oradan da Barcelona altyapısına geçen Grimaldo, Katalan devinin A takımında hiç forma giyemedi. 2015-16'da Benfica'ya giden ve 2023-24'e kadar Portekiz kulübünde forma terleten Grimaldo'nun, Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.