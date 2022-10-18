Güç gösterisi

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Giriş Tarihi: 18.10.2022

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Beşiktaş ile Trabzon’un birbirini frenlediği, G.Saray ile Konya’nın yenildiği haftada Batshuayi, Kanarya’nın bu sezonki en erken golüyle perdeyi açtı. İrfan Can ilk yarının, Rossi ise uzatmada maçın skorunu ilan etti

F.Bahçe, rotasını aynı puana sahip olduğu Başakşehir'le oynayacağı maça çevirdi
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerden G.Saray'ın yenildiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, kritik Ankaragücü deplasmanına çıktı. Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş ) gol atamayan Jesus'un öğrencileri, dün 3. dakikada Batshuayi ile gol sevinci yaşadı. Maç karşılıklı ataklarla devam ederken ikinci golü ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci attı. Tecrübeli orta saha, aynı zamanda bu sezonki 5 golün 4'ünü ceza sahası dışından kaydetti. İlk yarıda ofsayt taktikleri de işe yararken, Ankaragücü'nün 2 golü geçersiz sayıldı. İkinci yarıda F.Bahçe, oyuna ağırlığını koyamasa da Başkent temsilcisine net bir gol şansı tanımadı. 90+1'de Rossi kapanışı yaparken Altay'ın iyi performansı 3-0'lık galibiyette kritik rol oynadı. Sarı-lacivertliler, bu skorla maç eksiği olmasına rağmen ligde ikinci sıraya yükselmiş oldu.

BU KEZ ERKEN SAHNE ALDI!
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi oyuna hızlı bir başlangıç yaptı. Genelde son dakika golleriyle takımına galibiyeti getiren 29 yaşındaki santrfor, Ankara'da sarı-lacivertlilerin bu sezon ligdeki en erken (02:07) golünü kaybetti. Süper Lig'de ikinci, toplamda 5. golünü atan Belçikalı oyuncu, 6 isabetli şutta 5 kez fileleri havalandırdı. 11 günde oynanan son 4 maçı boş geçmedi. (Larnaca, Karagümrük, Larnaca, Ankaragücü)

KALE KAPANDI
3 hafta gol yemeyip, Karagümrük maçında kalesinde 4 gol birden gören Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Larnaca mücadelesinde de bir kez avlanmıştı. Bu da Altay'ı tartışılan adam yapmıştı. Tecrübeli kaleci dün iki gol yedi ama ofsayt nedeniyle bunlar geçerlilik kazanmayınca derin bir nefes aldı.

KAHVE KEYFİ
İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından ağlara gönderdiği golünden sonra klasik kahve içme pozunu verdi. Milli futbolcu Süper Lig'de tam bir ay sonra gol sevinci yaşadı. 18 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşması sonrası ikinci kez fileleri havalandırdı.

İRFAN CAN: BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR
İrfan Can maçtan sonra şunları söyledi: "Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama takımda hiçbir şey fark etmiyor. Herkes birbirine güveniyor ve hocanın taktiğine saygı duyuyor. Güzel bir seri yakaladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Bunun da faydalarını görüyorum."

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