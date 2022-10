Güç gösterisi

F.Bahçe, rotasını aynı puana sahip olduğu Başakşehir'le oynayacağı maça çevirdiyarışındaki rakiplerden G.Saray'ın yenildiği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, kritik Ankaragücü deplasmanına çıktı.dün 3. dakikada Batshuayi ile gol sevinci yaşadı.karşılıklı ataklarla devam ederken ikinci golü ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci attı.yarıda ofsayt taktikleri de işe yararken, Ankaragücü'nün 2 golü geçersiz sayıldı. İkinci yarıda F.Bahçe, oyuna ağırlığını koyamasa da Başkent temsilcisine net bir gol şansı tanımadı.Sarı-lacivertliler, bu skorla maç eksiği olmasına rağmen ligde ikinci sıraya yükselmiş oldu.Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi oyuna hızlı bir başlangıç yaptı. Genelde son dakika golleriyle takımına galibiyeti getiren 29 yaşındaki santrfor, Ankara'da sarı-lacivertlilerin bu sezon ligdeki en erken (02:07) golünü kaybetti. Süper Lig'de ikinci, toplamda 5. golünü atan Belçikalı oyuncu, 6 isabetli şutta 5 kez fileleri havalandırdı. 11 günde oynanan son 4 maçı boş geçmedi. (Larnaca, Karagümrük, Larnaca, Ankaragücü)3 hafta gol yemeyip, Karagümrük maçında kalesinde 4 gol birden gören Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Larnaca mücadelesinde de bir kez avlanmıştı. Bu da Altay'ı tartışılan adam yapmıştı. Tecrübeli kaleci dün iki gol yedi ama ofsayt nedeniyle bunlar geçerlilik kazanmayınca derin bir nefes aldı.İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından ağlara gönderdiği golünden sonra klasik kahve içme pozunu verdi. Milli futbolcu Süper Lig'de tam bir ay sonra gol sevinci yaşadı. 18 Eylül'deki Alanyaspor karşılaşması sonrası ikinci kez fileleri havalandırdı.İrfan Can maçtan sonra şunları söyledi: "Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama takımda hiçbir şey fark etmiyor. Herkes birbirine güveniyor ve hocanın taktiğine saygı duyuyor. Güzel bir seri yakaladık.Bunun da faydalarını görüyorum."