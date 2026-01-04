Guendouzi yolda

Musaba'nın ardından forvet, orta saha, sol bek ve kaleci olmak üzere 4 mevkiye daha takviye yapacak F.Bahçe, fırsat olursa stoper de alacak. İşte detaylar:

GUENDOUZİ: Fransız futbolcuyu Tedesco çok istiyor. Yönetim, Lazio'ya 25 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. İtalyanların beklentisinin 30 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

LOOKMAN: F.Bahçe, Atalantalı hücum oyuncusuyla her konuda anlaşmaya yakın. Nijeryalı yıldıza yıllık 12 milyon Euro teklif edilecek. 35 milyon Euro'luk bonserviste indirim olursa resmi temaslar başlayacak.

NKUNKU: Milan ile görüşmeler sürüyor. Çizme ekibi, oyuncuyla yolları ayıracak. Sarı-lacivertliler, kiralama yöntemini düşünürken Milan da sıcak bakıyor.



MAESTRO'YA 5 MİLYON + SATIŞTAN PAY!

LUKAKU: Tek soru işareti, sık yaşadığı sakatlıklar. Sörloth'un devre dışı kalması halinde Napoli'nin kapısı çalınacak.

MAESTRO: Alanya'nın 10 milyon Euro talebi yüksek bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha için 5 milyon bonservis ve sonraki satıştan pay teklifi sunacak.

GORETZKA: Tedesco'nun ısrarla istediği futbolculardan biri. İki yönlü oyuna uygunluğuyla öne çıkan Alman orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. B.Münih, ocak ayında bırakmıyor. İkna edilirse 10 milyon Euro'nun altında kadroya katılacak.



SÖRLOTH İÇİN SON BİR GÖRÜŞME

SÖRLOTH: Forvet transferinde masadaki en ciddi aday. Önemli bir aşamaya gelindi. Hafta içerisinde son bir görüşme yapılacak. Sörloth, F.Bahçe'yi istediğini A.Madrid'e iletti. İspanyollar 30 milyon Euro seviyesine inerse transfer bitecek.

EL KAROUANI: Kanarya, oyuncuya 4 yıllık kontrat önerdi. Utrecht'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu gelecek dönem için planlanıyor. Şimdiden ön anlaşma imzalanarak alınması hedefleniyor. Faslı sol bek, teklifleri değerlendirecek.

MERT ÇOK YAKIN!

MERT GÜNOK: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 36 yaşındaki kaleci, futbolu F.Bahçe'de bırakmak istiyor. Mert'in 1.5 yıllık sözleşme talebi var. İrfan Can Eğribayat'ın ayrılması durumunda sarı-lacivertli takım bu transfere hız verecek.

DIOGO LEITE: Union Berlin'de oynayan stoper, F.Bahçe'ye önerildi. Uygun fırsat oluşması halinde transfer gündeme alınacak.



F.BAHÇE U19'DA AURELİO DÖNEMİ

F.Bahçe'nın eski futbolcularından Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımında teknik sorumluluk görevine getirildi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "5 yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından A takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu oldu. Ailemize yeniden hoş geldin diyoruz" denildi.



KANARYA KUPA STARTINI VERDİ

F.BAHÇE, Turkcell Süper Kupa'daki Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Tedesco yönetimindeki antrenman; salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile start aldı, pas çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maç için yarın Adana'ya gidecek.