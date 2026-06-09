Guirassy F.Bahçe’de

Gineli forvet ile sarı-lacivertlilerin yapacağı anlaşma 3 yıllık olacak

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşılırken, deneyimli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Serhou Guirassy. Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcü için sarı-lacivertli yönetimin temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Yeni dönemde sportif direktör olması beklenen Oğuz Çetin'in koordinasyonunda yürütülen scouting çalışmalarında olumlu rapor alan Guirassy için bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde yeniden hız kazandığı belirtiliyor. Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild'in haberine göre ise Premier Lig ekibi Aston Villa da 29 yaşındaki forvetle ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli bir avantaj yakaladığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise transferi yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Gineli golcüye 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon Euro maaş teklif ettiği öne sürülürken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.