Guirassy imzaya geliyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, önceliği forvet hattına vermiş ve ilk olarak Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim olan Serhou Guirassy'de de bütün pürüzler giderildi. Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcü ile seneliği 10 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapıldı. Sarı-laciverti yönetimin, 30 yaşındaki yıldız için Alman kulübüne 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Deneyimli golcünün resmi imzayı atmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. Tecrübeli forvet, geçtiğim sezon Dordmund'da 46 resmi maçta 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



GOLE DOYMUYORUM!

SERHOU Guirassy, Alman basınından Bild'e verdiği röportajda, "Bundesliga'da 33 maçta 17 gol? Tabii ki bir forvet için bunlar iyi rakamlar. Ama ben her zaman daha fazlasını isterim. Bu benim için yeterli değil. Başka birine sorsan, bu sezon 17 gol için muhtemelen çok mutlu olurlardı. Ama ben gol atmaya doyamıyorum!" demişti.