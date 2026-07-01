Guirassy’de geri sayım!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın ardından gözler yeniden santrfor transferine çevrildi. Hücum hattında oluşan eksikliği kısa sürede gidermek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, B.Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü. İddialara göre başkan Aziz Yıldırım, transfer sürecine bizzat dahil olurken Gineli golcünün menajeriyle yapılan görüşmelerin sıklaştırıldığı belirtildi. F.Bahçe'nin, Dortmund'un talep ettiği bonservisi aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Alman ekibi, 40 milyon Euro isterken sarı-lacivertliler rakamı 35 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Pazarlıklar sürerken hafta içinde bu transferin açıklanması bekleniyor. Kanarya, Guirassy ile prensipte anlaştı. Vedat Muriqi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik heyetin hücum hattına takviye konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Guirassy ismi yeniden listenin ilk sırasına yükseldi. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki golcü, çıktığı 45 resmi maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı kaydedildi.

'KARARI REZALET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Sarı-lacivertlilerden TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili kararına tepki geldi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız" dedi.