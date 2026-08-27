Hasret bitti!

KARİYER SİFTAHI

İspanya ekibi Mallarco'dan transfer edilen ve Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Vedat Muriqi, dün 24. dakikada ağları havalandırırken, Avrupa kupaları kariyerinin ilk golünü de atmış oldu. 32 yaşındaki forvet, hafta sonu Konya karşılaşmasında da 1 gol-1 asistle sarı-lacivertli formayla bu sezonun ilk skor katkısını vermişti.

BROWN İŞİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, 28'de Greenwood'un kullandığı köşe vuruşunda çok iyi yükselip kafayla topu ağlarla buluşturdu. Skoru 2-0'a getirip takımını rahatlattı. Brown bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

AİT OLDUĞU YERDE

FENERBAHÇE, Lyon'u elediği maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım üstüne paylaşım yaptı. 'Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı' paylaşımını 'Ait olduğumuz yere geri döndük' ve "Ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi'ndeyiz' paylaşımları takip etti. Hepsi taraftardan büyük beğeni aldı.

NE DEDİLER?

BROWN: Tanrıya şükrediyorum. Bu galibiyet taraftarlar için. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bize inanan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm takımla gurur duyuyorum. VEDAT: Futbolda şans faktörü çok önemli. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Türkiye'ye armağan olsun. EDERSON: 18 yıl sonra taraftara bu mutluluğu yaşattığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti milyonlarca taraftarımıza hediye ediyoruz.

EN İYİSİ KARTAL!

FENERBAHÇE, Avrupa kupaları tarihinde İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 6 ön eleme turunda da yoluna devam etti. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla Avrupa kupası galibiyeti alan teknik direktör 16 kezle İsmail Kartal oldu.

G.SARAY'I GERİDE BIRAKTI

İKİNCİ turda Gornik Zabrze'yi (1-0 / 1-1), üçüncü turda Sturm Graz'ı (2-0 / 1-0) eleyen Fenerbahçe, Lyon engelini de (1-1 /2-1) aşıp adını lig aşamasına yazdırdı. Fransa Aslan'ı Lyon'u eleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı adeta "Bensiz olmaz Aslan'ım" diyerek yalnız bırakmadı. Ayrıca 2-1'lik Lyon galibiyetiyle Fenerbahçe, Galatasaray'ı (121)geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör