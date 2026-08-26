Hem kaliteli hem güçlüyüz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile deplasmanda oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla konuştuğunu ifade eden Kartal, "Oyunculara 'Birlikte oynayın ve cesur olun' dedim. Yıllar süren hasretimizi anlattım, ülke puanı içinde kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz." dedi. Zor bir maç olacağını da aktarırken şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz."

MAĞDUR OLDUK

"İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımızvar ama takımda oynamayanoyuncularımız içinbu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak." Kartal ayrıca Lyon'un 7 gün dinlenerek karşılarına çıktığını, kendilerinin ise lig maçı için erteleme talebinde bulunduklarını ancak TFF tarafından reddedildiğini vurgularken, "Kulüp olarakmağdur olduk. Ancakbiz artık bunlara bakmıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör