Herkes Yusuf’u istiyor

FENERBAHÇE'NİN
19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek ortaya koyduğu performansla Avrupa'da taliplerini artırıyor. İngiliz Tottenham ve Alman Bayer Leverkusen'in
takibindeki yıldız adayı, son olarak Bayern Münih'in listesine girdi. Yusuf'un ilk maçta asist, rövanşında gol attığı Anderlecht maçlarını izleyen Bayern Münih, sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Mourinho, gitmesine sıcak bakmadığı oyuncusunu bu sezon 13 resmi maçta görevlendirdi.
Avrupa'da 5 karşılaşmaya çıkan Yusuf, Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada görev yaptı. Toplamda 2 gol-1 asistle takıma katkı verdi.