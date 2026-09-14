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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Hocam seni seviyoruz!

Kaptan Skriniar önderliğinde kenetlenen oyuncular, 65 yaşındaki çalıştırıcının arkasında olduklarını sahada gösterecek. İsmail Kartal’ın takımla yaptığı toplantıda öğrencileri, “Hocam bizim seninle sorunumuz yok, seni seviyoruz” dediler

Samet YÜKSEL
Hocam seni seviyoruz!
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Fenerbahçe'de son 3 günde yaşanan hareketli süreç, futbolcuların kenetlenmesini sağladı. İstifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, sonrasında başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etti. Bugün Gaziantep deplasmanında kritik bir sınava çıkacak sarı-lacivertlilerde hoca için özel bir motivasyon oluştu. İstifasıyla başlayan ve yeniden takıma dönmesiyle sonuçlanan süreç, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Oyuncular, karşılaşmaya ekstra konsantrasyonla hazırlanırken hedefleri de galibiyeti İsmail Kartal'a armağan etmek. Ligde 4 haftada 2 mağlubiyet alan Kanarya için G.Antep deplasmanı çok önemli bir hâl almıştı.

TAKIMLA TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU!
F.BAHÇE kaptanı Milan Skriniar'ın öncülüğünde yerli ve yabancı futbolcular kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular, Gaziantep maçına "Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız" derken önceki gün Samandıra'daki toplantıda İsmail Kartal neden istifa ettiğini takıma açıklarken öğrencileri ise, "Hocam bizim seninle sorunumuz yok. Seni seviyoruz, gitmeni de istemeyiz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dediler.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Hocam seni seviyoruz!
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