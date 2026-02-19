Hocanın gözünden oyuncular

TALİSCA; en çok gol atan oyuncumuz. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen 9... Günün sonunda hep aynı boşlukları buluyor. Bizler için karar verici bir yıldız.

ASENSİO'NUN önemi çok açık. Takıma pozitiflik katıyor, akışı sağlıyor. Kendisi de bu takımda oynamaktan çok memnun.

KEREM çok zor zamanlardan geçti. Ona her zaman kendisinden memnun olduğumuzu söyledik. Presler, karşı presler, yoğun oyunu, koşuları... Artık gol de atmaya başladı. Onu mutlu görüyorum, ben de mutluyum.

Ben sadece gol atıyor mu diye oyuncuyu yargılamam.

MERT MÜLDÜR ben geldiğimden beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Kendisinde Türk disiplini var. Bizim motorumuz gibi, kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor.

Sağ ayaklı ama solda oynuyor, solda oynamak kolay değil. Mert'ten, daha fazla sol ayağını kullanmasını istedim, böylece rahat oynayabilir.

İSMAİL DE hiç antrenman kaçırmadı. Oynasın ya da oynamasın o da yüzde yüzünü veriyor.

ARCHİE kadroda olacak ama çok dakika alacağını sanmıyorum.

LEVENT'IN biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert ile bir akışımız var.

ALVAREZ iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Maalesef ameliyat olma kararı aldı, bizim için önemli bir oyuncu.



GELECEKTE ÇOK FAYDASI OLACAK

SİDİKİ CHERİF'I aldıkları için mutlu olduklarını belirten Tedesco, "Genç ama öz güveni yüksek bir oyuncu. Her tür farklı baskıyı kaldırabilecek biri. Hepimiz 19 yaşındaki bu genç yeteneğe iyi bakmalıyız. Baktığında çok olgun görünüyor, vücut yapısı çok güçlü. İleride bu kulübe çok faydası olacak" dedi.