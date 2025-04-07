Hollywood onu izlemiştir!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları derbi sonrası Okan Buruk ile yaşadıklarına dair soruya yanıt verdi. Buruk'un yerde olduğu an için "Bence bir görüntü, bin kelimeden daha iyidir" diyen Portekizli hoca, "Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. G.Saray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendisi konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları" ifadelerini kullandı.

CEVABIM TEHLİKELİ OLABİLİR

Trabzonspor maçına 4'lü savunmayla başlama sebebini de anlatan tecrübeli teknik adam, Fatih Tekke'yi çok beğendiğini de vurgulayarak, "Onların çizgiye basarak savunma arkasına koşularıyla oynamalarını bekliyorduk. Bu sebepten 4'lü savunmayla çıkmaya karar verdik" dedi. Zubkov'un pozisyonuna penaltı verilmesi gerektiğini de savunan Mourinho, "VAR hakeminin orta hakemi çağırmadığını anlamıyorum. Net bir penaltımız vardı, maçın hikâyesini değiştirebilirdi" yorumunu yaptı. Şampiyonluk yarışına dair soruyu ise şöyle yanıtladı: "Vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bu yüzden soruyu yanıtlamayacağım."

3'Ü ATTI MOURINHO'YA KOŞTU

Maçı 3-1'e getiren golü ağlara gönderen Anderson Talisca, ardından da kendisine ikinci yarıda şans veren Mourinho'nun yanına gitti ve sarılarak sevincini paylaştı.



TRABZON'UN SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

JOSE Mourinho, müsabakanın ardından Trabzonspor'un soyunma odasının yolunu tuttu. Portekizli teknik adam, bordo- mavililer ile ilk oynadıkları karşılaşmada rakip futbolcu Okay Yokuşlu ile tartışma yaşamıştı. Tecrübeli hocanın, Okay'dan bu konu sebebiyle özür dilediği öğrenildi. Ayrıca Mourinho hem Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hem de bordo-mavili futbolcuları tebrik etti.

TOP TOPLAYICIYA TAKTİK VERDİ

Maçın ilk yarısında bir pozisyon sonrasında Jose Mourinho, top toplayıcı bir çocuğu yanına çağırdı. O kanatta yaşanan pozisyonda topu nasıl oyuna sokması gerektiğini anlattı...