Hücuma genç matador!

Fenerbahçe
'nin forvet hattına yapmayı planladığı takviyede sürpriz bir isim gündemde: Gonzalo Garcia! Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti, hareketliliği, ön alandaki baskısı ve fırsatçılığıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Jose Mourinho'nun Real Madrid ile güçlü ilişkileri ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da İspanyol deviyle kurduğu iyi diyalog, bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Gonzalo Garcia için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında. Genç futbolcununTürkiye seçeneğine olumluyaklaşması halinde transferin gerçekleşmeihtimali artacak.
Ancak Gonzalo Garcia'ya La Liga ekiplerinden de ciddi ilgi bulunuyor. Fenerbahçe, hem oyuncunun kararını hem de Real Madrid'in vereceği son yanıtı beklemeye geçti.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör