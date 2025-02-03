İlk golü bilerek yiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında son karşılaşmalarda takımın geriye düşmesiyle ilgili bir soruya Portekizli hoca, "Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce yenik duruma düşüyoruz, sonra kazanıyoruz. Bu sayede herkes her duyguyu yaşamış oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz" cevabını verdi. Maçın en kötü periyodunun son bölüm olduğunun da altını çizen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şekilde oynayamayız. Sanırım o sırada sakin kalan tek kişi bendim. Duygusu yüksek bir maçtı. Üst üste direkten dönen toplar oldu."

RİSK ALDIM, SATRANÇ OYNADIM

"Sürekli savunmacı çıkarıp ofansif oyuncu aldık oyuna. Sayısal üstünlüğün olduğu çok fazla antrenman yapıyoruz. Fred stoper oynadı. Hayatımda ilk kez o boyda bir stoper oynattım, topu tutması için. Fred topu kapıp ileri gidiyor, sonra topu kaybediyoruz, rakip şut çekiyor. Bizler taraftar değiliz, duygusal kontrollere sahip olmamız gerekiyor. Ofansif anlamda çok opsiyonu olan kulübem var. Satranç oynamaya, risk almaya müsaade ediyor. Bu maçta da bunu yaptım."

PUANIMIZ GASP EDİLDİ

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, maçın ardından hakeme isyan etti. "Emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız" diyen yeşilmavili yönetici, "Sahada bize yapılanları kınıyoruz. Rizespor'un puanı gasp edildi. Takımı sahadan çekmediysek Türk futbolu dünya futbolunda zarar görmesin diye. Yeter artık diyoruz."



OTOPARKTA KAVGA

Maçın ardından tansiyon yükseldi. Takım otobüslerinin bulunduğu otoparkta arbede yaşanırken Fenerbahçeli Mert Hakan'ın başrolde olduğu görüldü. Rize'de oynayan eski F.Bahçeli Samet Akaydın ve sarı-lacivertli teknik ekibin tartışmaya dahil olduğu, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği bildirildi