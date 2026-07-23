İngiliz devleri Brown’ı istiyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

F.BAHÇE'NİN geçen sezonun başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin takibinde. İngiliz defans oyuncusunuda takip ediyor. Kariyerine Ada'da devam etmeye oldukça sıcak bakan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli yönetim kapıyımaddesini koydurmayı da planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ise oyuncuyu kadroda tutmaktan yana.