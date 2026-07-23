İngiliz devleri Brown’ı istiyor

F.BAHÇE'NİN geçen sezonun başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin takibinde. İngiliz defans oyuncusunu Chelsea'nin yanı sıra Manchester United
da takip ediyor. Kariyerine Ada'da devam etmeye oldukça sıcak bakan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli yönetim kapıyı 20 milyonEuro'dan açıyor. Ayrıca sözleşmeye birsonraki satıştan pay
maddesini koydurmayı da planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ise oyuncuyu kadroda tutmaktan yana. Archie,geçen sezon 38 resmi maçta 2589 dakikaoynamış, 5 gol-7 asistlik skor katkısı vermişti.
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Mete Efendioğlu - Editör