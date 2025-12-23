İrfan Can Kahveci ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de
12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ligin ikinci yarısında da kadroda düşünmediğini iletti. İrfan Can'dan kendisine takım bulması istendi.
Kontratı Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun bonservisiyle ya da kiralık
olarak gönderileceği belirtildi. Bilindiği üzere oyuncu, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro + KDV bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Sarılacivertlilerle toplam 180 maça çıkan ve bunların 108'ine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 31 gol atma başarısı gösterdi.