İrfan Can Kahveci ile yollar ayrıldı!

12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ligin ikinci yarısında da kadroda düşünmediğini iletti.Kontratı Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcununolarak gönderileceği belirtildi. Bilindiği üzere oyuncu, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro + KDV bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Sarılacivertlilerle toplam 180 maça çıkan ve bunların 108'ine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 31 gol atma başarısı gösterdi.